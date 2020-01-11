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понедельник, 13 января 2020 02:25

Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
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1. Голубые лапы олуши
Фото: newsyou.info
2. Куры породы "слон"
3. Лапа казуара
4. Ходулочник
5. Лапы пингвинов

В мире насчитывают около 9 тыс. видов птиц. В Украине их более 400. Размеры птиц колеблются от 1,6 г у колибри-шмеля до 130 кг у африканского страуса.

Поистине удивительные лапы с птичьего мира показал информационно-развлекательный портал Newsyou.info.

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Птицы имеют высокую интенсивность жизненных процессов и родство с пресмыкающимися.

Сегодня отмечают Всемирный день обезьян. Его начали художники Кейси Горе и Эрик Милликиним, чтобы распространять знания о животных. Эти декабрьские мероприятия во второй декаде месяца должны ежегодный характер.

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