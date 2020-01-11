Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей

Фото: newsyou.info

В мире насчитывают около 9 тыс. видов птиц. В Украине их более 400. Размеры птиц колеблются от 1,6 г у колибри-шмеля до 130 кг у африканского страуса.

Поистине удивительные лапы с птичьего мира показал информационно-развлекательный портал Newsyou.info.

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Птицы имеют высокую интенсивность жизненных процессов и родство с пресмыкающимися.

Сегодня отмечают Всемирный день обезьян. Его начали художники Кейси Горе и Эрик Милликиним, чтобы распространять знания о животных. Эти декабрьские мероприятия во второй декаде месяца должны ежегодный характер.