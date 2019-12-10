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вторник, 17 декабря 2019 06:30

Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

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Сегодня отмечают Всемирный день обезьян. Его начали художники Кейси Горе и Эрик Милликиним, чтобы распространять знания о животных. Эти декабрьские мероприятия во второй декаде месяца должны ежегодный характер.

Автор: omoro.ru
 

Вот несколько интересных фактов, которые не перестают удивлять:

1. Обезьяны могут шутить и ругаться.

2. Самцы становятся лысыми также, как и мужчины.

3. Обезьяны живут от 10 до 60 лет.

4. Одну пятую часть дня обезьяны смотрят за внешностью друг друга.

5. Чтобы предупредить родственников о надвигающейся опасности орангутанги издают громкие звуки отрыжки.

6. Обезьяны никогда не простужаются.

7. Наибольшей в мире обезьяной Мандры, а наименьшей - карликовая игрунка. Карликовая игрунка вырастает от 11 до 16 см в длину и весит от 85 до 140 г. Самец Мандры достигает роста в один метр, и может весить при этом 35 кг.

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В китайской лаборатории родились первые в мире гибриды обезьян-свиней.

Эксперимент имеет целью вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тыс. Эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. Исследователи сообщают, что в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

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Дата
17
декабря

Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

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