"Спасибо за доставку!" - женщина удивляет курьеров сюрпризами

Фото: Кэтти Ума

Американка Кэтти Ума из города Миддлтаун, штат Делавэр, решила удивить курьеров сюрпризами.

"В праздничный период благодаря силе интернета мы можем совершать покупки онлайн, что облегчает нашу жизнь. Для курьеров эта пора является беспокойной, потому что они должны доставлять невероятно большое количество вещей к домам заказчиков", - пишет boredpanda.com.

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К счастью, есть неравнодушные люди, заботящиеся о рождественских эльфов, которые тяжело работают, чтобы сделать праздник лучше. Так, Кэтти Ума оставила снеки для курьеров американских служб доставки Amazon Prime, UPS, USPS и Fedex.

Один из курьеров так обрадовался, что радостно заплясал на крыльце заказчицы.

В декабре во Львове состоится акция "Просто так", чтобы накануне новогодних праздников уделить внимание одиноким людям и людям с инвалидностью.