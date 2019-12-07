 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 297
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4266
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8109
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19944
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6570
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3178
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
3
30
14
19
20
&quot;Спасибо за доставку!&quot; - женщина удивляет курьеров сюрпризами
"Спасибо за доставку!" - женщина удивляет курьеров сюрпризами
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8109
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2313
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2511
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6570
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1017
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
Просмотров: 126
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
воскресенье, 08 декабря 2019 02:24

"Спасибо за доставку!" - женщина удивляет курьеров сюрпризами
3

  Комментировать

Американка угостила курьеров снэками.
Фото: Кэтти Ума
Американка угостила курьеров снэками.
Американка угостила курьеров снэками.

Американка Кэтти Ума из города Миддлтаун, штат Делавэр, решила удивить курьеров сюрпризами.

"В праздничный период благодаря силе интернета мы можем совершать покупки онлайн, что облегчает нашу жизнь. Для курьеров эта пора является беспокойной, потому что они должны доставлять невероятно большое количество вещей к домам заказчиков", - пишет boredpanda.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей

К счастью, есть неравнодушные люди, заботящиеся о рождественских эльфов, которые тяжело работают, чтобы сделать праздник лучше. Так, Кэтти Ума оставила снеки для курьеров американских служб доставки Amazon Prime, UPS, USPS и Fedex.

Один из курьеров так обрадовался, что радостно заплясал на крыльце заказчицы.

В декабре во Львове состоится акция "Просто так", чтобы накануне новогодних праздников уделить внимание одиноким людям и людям с инвалидностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Спасибо за доставку!" - женщина удивляет курьеров сюрпризами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 18496
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 16299
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 8559
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
14
 Просмотров: 7497
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
Загорелая топ-модель показала коллекцию сексуального белья кружевной
6
 Просмотров: 5832
Интересно
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 540
Белые медведи подступили к жилищам россиян
Белые медведи подступили к жилищам россиян Просмотров: 531
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 16299
С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении
С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении Просмотров: 1170
Электрический угорь устроил праздник в океанариуме
Электрический угорь устроил праздник в океанариуме Просмотров: 477
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 748
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua