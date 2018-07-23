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вторник, 24 июля 2018 05:28

Создали пиво из легких наркотиков

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Создали пиво из легких наркотиков
Американцы создалы новый вид пива.Фото. world.com.ua

В Канаде, в одной из лабораторий Онтарио, специалисты создали новый вид пива. Его сделали из конопли.

К этому было только пиво с добавлением конопляного масла. Новая разработка - полноценный напиток из стеблей, корней и листьев конопли, пишет "The Guardian".

Разработчики утверждают, что это безалкогольный и безглютеновый напиток с ярко выраженным психотропным действием.

"Марихуана вредит здоровью. Наше пиво тоже. Это не то, что стоит пить пять раз в день или с утра, только проснувшись", - предупреждают авторы рецепта.

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Пиво и вино способствуют улучшению мужского здоровья. Такие результаты показало исследование итальянцев, в котором приняли участие 323 добровольца. Ученые из Милана выяснили, что умеренное употребление пива и вина улучшает качество спермы, защищая половые клетки от повреждения. Все благодаря антиоксидантам и флавоноидов, содержащихся в винограде и шишках хмеля. Речь идет о небольших дозах этих напитков: 7 маленьких бутылок пива или один небольшой стакан вина в неделю.

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