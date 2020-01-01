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четверг, 02 января 2020 02:24

Создали чехол для гитары за $ 9 тыс

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Создали чехол для гитары за $ 9 тыс

На показе коллекции Cruise 2020 дизайнер марки Алессандро Миккели показал самые дорогие гитарные кейсы. Ими дополнил ряд образов.

Один из чехлов был создан в рамках коллаборации с Disney, которая началась с коллекции весна-лето 2019. Этот кейс украшен изображением Микки Мауса и фирменным узором Gucci.

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Кроме диснеевского варианта в коллекции представлен и другой чехол черного цвета с надписью "Gucci Band". По словам Миккели, ретро-шарм в нем гармонично сочетался с современным дизайном. Продавать чехлы будут за $9188.

Одним из элементов, который привлечет внимание к вашему образу, может быть необычный принт. Недавно в тренды вернулся леопардовый. Однако для многих он слишком яркий. Дизайнеры предложили менее агрессивную альтернативу - тигровый принт.

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