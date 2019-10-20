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воскресенье, 20 октября 2019 15:26

Дизайнеры показали новый "кошачий" принт
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Одна из модельерок, которая использует новый «кошачий» принт в своей коллекции - Каролина Эррера
Фото: dailymail.co.uk
Одна из модельерок, которая использует новый «кошачий» принт в своей коллекции - Каролина Эррера
Одна из модельерок, которая использует новый «кошачий» принт в своей коллекции - Каролина Эррера

Одним из элементов, который привлечет внимание к вашему образу, может быть необычный принт. Недавно в тренды вернулся леопардовый. Однако для многих он слишком яркий. Дизайнеры предложили менее агрессивную альтернативу - тигровый принт.

Одна из модельерок, которая использует новый "кошачий" принт в своей коллекции - Каролина Эррера. И его можно встретить в разных вариациях - на пиджаках, платьях, юбках. Тигровый принт может появляться также на пальто и в аксессуарах.

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Платья с таким рисунком подходят как на дневной выход, так и на вечерний. Под такой образ нужно подбирать минимум аксессуаров, так как принт привлекает к себе основное внимание.

Журнал Elle Man огласил список самых стильных людей Украины и проводит голосование на самого модного мужчину. Среди претендентов на победу не только певцы, актеры, но и пиарщики, и бизнесмены.

Daily Mail
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