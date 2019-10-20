Дизайнеры показали новый "кошачий" принт

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Одним из элементов, который привлечет внимание к вашему образу, может быть необычный принт. Недавно в тренды вернулся леопардовый. Однако для многих он слишком яркий. Дизайнеры предложили менее агрессивную альтернативу - тигровый принт.

Одна из модельерок, которая использует новый "кошачий" принт в своей коллекции - Каролина Эррера. И его можно встретить в разных вариациях - на пиджаках, платьях, юбках. Тигровый принт может появляться также на пальто и в аксессуарах.

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Платья с таким рисунком подходят как на дневной выход, так и на вечерний. Под такой образ нужно подбирать минимум аксессуаров, так как принт привлекает к себе основное внимание.

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