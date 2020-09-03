Состояние Коломойского уменьшились, но он остался в списке Топ-500 израильских богачей

Состояние Коломойского уменьшились, но он остался в рейтинге Топ-500. Фото: РБК-Украина

Украинский олигарх Игорь Коломойский занял 57-е место в рейтинге израильских миллиардеров. Его состояние оценили в $1 млрд. В предыдущем рейтинге Коломойского оценивали в $1,2 млрд. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на экономический израильское издание The Marker.

"С момента первой публикации в рейтинге 500 самых богатых израильтян в 2003 году количество миллиардеров выросло в 15 раз - до 57 семей (121 человек) с состоянием свыше $1 млрд. За последний год большинству семей удалось увеличить капитал, несмотря на кризис", - отмечает The Marker.

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Первое место заняла владелица сети казино и отелей Мириам Адельсон. Они с мужем заработали $17,8 млрд.

В списки самых богатых также попали владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович ($11,5 млрд), медиа-магнат Патрик Драхам ($12,2 млрд) и владелец круизных компаний и финансист Эяль Офер ($9 млрд).

В рейтинг топ-500 можно попасть, преодолев рубеж в $110 млн. В этом году совокупный капитал всех богачей списка составил $246 млрд. 7 израильтян покинули список.