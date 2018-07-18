Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения

Фото: instagram.com

Собаки дома доставляют не только тепло и ласку, но и множество неприятных сюрпризов.

Когда хозяева застают их на "горячем месте", им уже некуда бежать и остается только виновато поглядывать. На этой морде видно не только молчаливое извинения, но и сожаление за нанесенный ущерб.

Некоторые делают это настолько забавно, что трудно удержать улыбку.

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Пользователи инстаграма придумали хэштег виноватаясобака (#guiltydog), под которым выкладывают фотографии своих питомцев. Несмотря на эти мордашки, действительно хочется простить животному все.

Итальянский фотограф Сабрина Боэм создала серию работ под названием "Коты и мужчины". Целью проекта была демонстрация глубоких чувств привязанности, благодарности и дружбы между героями фото. "Франческо вдохновил меня на этот проект. В каждой сделанной фотографии вы можете увидеть и почувствовать искренние эмоции между этим человеком и его 3-мя котами. Жаль, что нечасто встретишь мужчин, которые умеют так просто общаться с животными", - написала Боэм.