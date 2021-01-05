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четверг, 07 января 2021 02:28

Собаки-модели: как пушистики смешно позируют на фото
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Фото: boredpanda.com

Собаки надежные защитники и друзья. А еще могут быть хорошими моделями. Они, в отличие от людей, всегда удачно выходят на фото.

У них не бывает дней, когда плохо выглядят на фотографиях. Им не нужно искать удачный угол или падения света.

За последние годы в Интернете было много тенденций, таких как "Я сделал это для своего собачьего вызова" и "пролития собачьего вызова". Теперь хозяева пушистых приятеля выложили фотографии своих любимцев. Это касается как доберманов, так и мопсов.

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Животным не нужно накладывать грим долго делать прическу. Они прекрасны сами собой, лишь бы были в настроении фотографироваться.

В Грузии накануне Нового года родился щенок необычного цвета - зеленого.

Хозяин собаки дал ему имя Гринч.

boredpanda.com
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