Собаки-модели: как пушистики смешно позируют на фото

Фото: boredpanda.com

Собаки надежные защитники и друзья. А еще могут быть хорошими моделями. Они, в отличие от людей, всегда удачно выходят на фото.

У них не бывает дней, когда плохо выглядят на фотографиях. Им не нужно искать удачный угол или падения света.

За последние годы в Интернете было много тенденций, таких как "Я сделал это для своего собачьего вызова" и "пролития собачьего вызова". Теперь хозяева пушистых приятеля выложили фотографии своих любимцев. Это касается как доберманов, так и мопсов.

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Животным не нужно накладывать грим долго делать прическу. Они прекрасны сами собой, лишь бы были в настроении фотографироваться.

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