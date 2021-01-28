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четверг, 28 января 2021 11:51

Собака спасла жизнь брошенному на свалке младенцу
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Найденный малыш.
Фото: Hope for Strays
Герои не всегда носят медали.
Герои не всегда носят медали.
Герои не всегда носят медали.
Герои не всегда носят медали.

В горах Себу, Филиппины собака привела незнакомца к брошенному новорожденному. Ребенок был завернут в небольшой сверток, время шло на минуты. Ведь от жажды и жары мог умереть.

Об этом пишет Вoredpanda.

В тот день мужчина как раз проезжал мимо горы на мотоцикле. На своем пути встретил собаку, которая не переставала жалобно скулить и следовать за ним. Заподозрив что-то неладное - пошел за ней. Животное привело его к младенцу.

Благодаря отчаянному поступку четвероногого героя малыша вовремя доставили в больницу. Трогательная история быстро распространилась социальными сетями. Люди в восторге от "человечности" собаки, которой, иногда не хватает и нам.

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Супруги из Чернигова в октябре прошлого года приютился щенка, который оказалось волком. Найду назвали Бани. Что он не собака, хозяева понимали постепенно. Четвероногий боялся людей, совсем не лаял, высоко прыгал, а привычный рацион собаки ему не подходил.

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