 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 405
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1404
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1026
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 459
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1503
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1665
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
9
12
9
11
12
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали &quot;запретный плод&quot;
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
Забавная белка удивляет сеть своими выходками
Видео
Все видео
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2115
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 648
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9954
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 360
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 09:40

Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
12

  Комментировать

Забавный собака Квой напоминает медведя
Фото: boredpanda.com
Забавный собака Квой напоминает медведя
Забавный собака Квой напоминает медведя
Забавный собака Квой напоминает медведя
Забавный собака Квой напоминает медведя

В США растет впечатляющий пес, похожий на медведя за свой цвет. Это коричневый сибирский хаски по кличке Квой. Его назвали в честь дерева сексоя.

Кому-то это животное напоминает волка. Хотя после просмотра фото кажется, что это избалованный щенок. Так уж он забавные позирует перед камерой.

Сейчас Квой путешествует со своим владельцем по 48 Соединенных Штатах Америки. По этому можно следить в Инстраграм. Там для собаки создали специально страницу, которая пользуется популярностью среди пользователей интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помылся и напился: медведь, который принимает душ, стал звездой сети

Витилиго - это хроническое и редкое заболевание, которое проявляется в снижении меланина на отдельных участках кожи человека. К удивлению многих, эта болезнь поражает и животных, особенно ротвейлеров, доберманов и сиамских кошек.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 24813
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 14940
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 12429
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9234
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 8856
Животные
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
9
 Просмотров: 9
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
9
 Просмотров: 1197
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
11
 Просмотров: 3141
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
 Просмотров: 954
Владельцев кошек разделили на 5 типов
Владельцев кошек разделили на 5 типов Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5144
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua