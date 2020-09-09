Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото

Фото: boredpanda.com

В США растет впечатляющий пес, похожий на медведя за свой цвет. Это коричневый сибирский хаски по кличке Квой. Его назвали в честь дерева сексоя.

Кому-то это животное напоминает волка. Хотя после просмотра фото кажется, что это избалованный щенок. Так уж он забавные позирует перед камерой.

Сейчас Квой путешествует со своим владельцем по 48 Соединенных Штатах Америки. По этому можно следить в Инстраграм. Там для собаки создали специально страницу, которая пользуется популярностью среди пользователей интернета.

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Витилиго - это хроническое и редкое заболевание, которое проявляется в снижении меланина на отдельных участках кожи человека. К удивлению многих, эта болезнь поражает и животных, особенно ротвейлеров, доберманов и сиамских кошек.