Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram

Фото: boredpanda.com

Японский фотограф Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи на роскошном фоне из разноцветных цветов.

Фотосессии устраивают в парке города Цукуба "Хитачи", пишет boredpanda.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными

Ишизуки начала зиматы своего любимца в 2012 году. Заметила, что пес очень милый и фотогеничный и завела для него аккаунт в Instagram. Страница быстро набирает популярности и уже имеет более 12 тыс. подписчиков.

Собаки — существа чрезвычайно эмоциональные и искренние. Они не умеют скрывать своего настроения. Их взгляд, выражение морды, положение хвоста и состояние шерсти — все это довольно красноречиво.