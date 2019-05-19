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понедельник, 20 мая 2019 02:24

Собака, которую хозяин снимает в цветах, стала звездой Instagram
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Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи
Фото: boredpanda.com
Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи
Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи
Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи
Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи

Японский фотограф Масайя Ишизуки создает удивительные фотографии своей собаки Хачи на роскошном фоне из разноцветных цветов.

Фотосессии устраивают в парке города Цукуба "Хитачи", пишет boredpanda.com.

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Ишизуки начала зиматы своего любимца в 2012 году. Заметила, что пес очень милый и фотогеничный и завела для него аккаунт в Instagram. Страница быстро набирает популярности и уже имеет более 12 тыс. подписчиков.

Собаки — существа чрезвычайно эмоциональные и искренние. Они не умеют скрывать своего настроения. Их взгляд, выражение морды, положение хвоста и состояние шерсти — все это довольно красноречиво.

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