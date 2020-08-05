Смешные фото, подтверждающие, что коты инопланетные существа

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Кошки имеют около 230 костей, которыми умело пользуются в жизни, чтобы получить желаемое. Они с легкостью станут на задние лапы, чтобы посмотреть любимый мультфильм. Пролезут в маленькую щелочку, чтобы получить вкусненькое, найдут странный сосуд, коробку и обязательно туда залезут. Правда, непонятно зачем.

Иногда, домашние любимцы делают настолько странные и непонятные вещи, что кажется, будто они дальние родственники инопланетян.

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Не только люди, но и животные достойно заботятся о своем потомстве. Даже эгоисты превращаются в нежных и ласковых родителей.