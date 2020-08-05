 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 333
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1692
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 927
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 459
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1296
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1440
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
12
8
14
16
6
Смешные фото, подтверждающие, что коты инопланетные существа
Смешные фото, подтверждающие, что коты инопланетные существа
Впечатляющий спасение: двоих белуг перенесли на гигантских носилках
Впечатляющий спасение: двоих белуг перенесли на гигантских носилках
Комические фото котов, которые не любят &quot;нежности&quot;
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Почему львы боятся стульев
Почему львы боятся стульев
Видео
Все видео
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ученые сняли уникальное видео с китами
Ученые сняли уникальное видео с китами
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1503
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1719
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 216
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
пятница, 14 августа 2020 02:28

Смешные фото, подтверждающие, что коты инопланетные существа
12

  Комментировать

Без магии здесь точно не обошлось
Фото: © pleple28 / Imgur
Без магии здесь точно не обошлось
Маскировка, превыше всего
Некоторые кошки жидкие
Мне и так удобно

Кошки имеют около 230 костей, которыми умело пользуются в жизни, чтобы получить желаемое. Они с легкостью станут на задние лапы, чтобы посмотреть любимый мультфильм. Пролезут в маленькую щелочку, чтобы получить вкусненькое, найдут странный сосуд, коробку и обязательно туда залезут. Правда, непонятно зачем.

Иногда, домашние любимцы делают настолько странные и непонятные вещи, что кажется, будто они дальние родственники инопланетян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото животных, которые обожают принимать "солнечные ванны"

Не только люди, но и животные достойно заботятся о своем потомстве. Даже эгоисты превращаются в нежных и ласковых родителей.

brightside
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смешные фото, подтверждающие, что коты инопланетные существа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 35217
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 21609
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
5
 Просмотров: 15336
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 9648
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 9153
Животные
Впечатляющий спасение: двоих белуг перенесли на гигантских носилках
Впечатляющий спасение: двоих белуг перенесли на гигантских носилках
8
 Просмотров: 216
Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха
Итальянцу придется заплатить €166 за плохое поведение петуха Просмотров: 909
Слоны нашли необычное применение ногам
Слоны нашли необычное применение ногам
 Просмотров: 855
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
Комические фото котов, которые не любят "нежности"
14
 Просмотров: 4014
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
Как животные манипулируют людьми, чтобы привлечь к себе внимание
16
 Просмотров: 5202
Больше всего комментируют
5
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
2
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
2
Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи
1
"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников
Голосов: 1038
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua