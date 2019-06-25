Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями

Фото: dailymail.co.uk

На испанском пляже Пунтас-де-Калнегре Наоми Матеос получила красные рубцы на руках, спине и груди.

Ее в 10 метрах от берега ужалил португальский кораблик, более известный как фальшивая медуза. Его яд настолько сильна, что может убить рыбу.

Знакомый девушки оттащил запутанные щупальца морского животного водолазными ластами. Руками не мог взять, потому что они могли обжечься.

"Я не могу сравнить это ощущение с любым из существующих. Я почувствовала сильную боль в запястье, который пришел к спине, после чего меня парализовало. Я не могла двигаться, а только кричать Боль была настолько невыносимой, что захотелось умереть" , - рассказывает Наоми Матеос.

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В пункте первой помощи девушке положили горячую влажную ткань и дали обезболивающее. Через день после получения жала Наоми стало лучше, перестала корчиться от боли. Но ей и дальше дают морфин.

Австралийка Сара Хайд удалила силиконовые имплантаты из-за проблем со здоровьем. За 5 лет после увеличения груди у девушки развилась пищевая непереносимость. Беспокоил синдром раздраженного кишечника, постоянная усталость и депрессия, слабость в мышцах. В дополнение нарушился менструальный цикл и снизилось либидо.