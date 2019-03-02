Слово "молодость" можно заменить словом "желание" - Катерина Вишня

Автор: Валерий Шмаков

"Наше общество стесняется демонстрировать свое удовольствие. Будто это требует дополнительных объяснений или оправданий. Если тебе хорошо, то не нужно этого скрывать. А наоборот - обмениваться", - считает редактор со Львова Катерина Вишня.

Я выросла в городе Долинская Кировоградской области. Это был город-проект в начале девяностых. Были чешский микрорайон, немецкий, румынский. Приезжали люди из разных концов Союза и "дружественных стран", чтобы работать на комбинате. У меня в классе были дети людей из Армении, Словакии. Все общались, потому что все оказались в одинаковых условиях нового начала. И это создало многообразие среды.

Ты сменила три города жительства. Много путешествовала. Почему после обучения в Киеве ты захотела переехать во Львов?

Бывает, решаешь что-то попробовать, а это прописывает твоя жизнь как минимум на три года вперед. Так я в 19 лет решила попробовать пожить во Львове, и живу здесь уже десять лет. Я в какой-то момент от Киева устала. Большие расстояния, много людей. Если ты хочешь общаться - это всегда на высоких регистрах. Какой-то такой движ, в котором надо стараться быть заметной. В Киеве пыталась что-то на себя нацепить, отличиться, какую-то надеть на себя роль для того, чтобы быть интересной. Эпатировала. Выпрыгивала со второго этажа общежития - все это делала скорее всего, чтобы привлечь внимание. Постоянно меняла внешность. Было время, когда имела красный цвет волос, когда могла надеть юбку на брюки, часто неуместно. Но лучше экспериментировать неуместно, чем бояться как-то себя выразить вообще. Возможно, это был такой этап юности. Если это интересная игра - почему нет? А если тебе не комфортно в этом, но ты это делаешь, потому что такие обстоятельства, то не стоит с этими обстоятельствами взаимодействовать. Во Львове же начала учиться на философском факультете. Мне хотелось получить ответы на многие вопросы - почему не удаются отношения, почему вообще что-то не складывается. Нужно было разобрать на молекулы определенные ситуации для того, чтобы их увидеть ясно, отдельно от себя и от своих желаний.

Какие ситуации, например?

В ежедневном опыте и мышлении человека есть часть зависимостей, которые держат. И пока ты с ними не разберешься, не поймешь природу этих вещей, ты не можешь о другом даже думать.

Источником счастья является не конкретный человек, а наше желание пережить это состояние с ним. Когда поняла, что источник во мне, а счастье я могу пережить и с кем-то другим, стало легче

Долго не могла понять, почему, когда влюбляюсь, не могу смотреть на других и не представляю своей жизни без этого человека. На самом деле источником счастья является не конкретный человек, а наше желание пережить это состояние с ним. Когда поняла, что источник во мне, а счастье я могу пережить и с кем-то другим, стало легче. Человек своим внешним статусом хочет создавать представление о себе как о другом, чем он есть на самом деле. А оно ему и не нужно. Когда начинаешь разбираться в себе - отслаивается лишнее.

Что удалось отслоить тебе?

С детства была пацанкой, никогда не была принцессой. Хотя представление о настоящей девочке - это некий искусственный общественный конструкт, который вообще не существует в природе. Девушки очень разные и имеют разные характеры. Действительно женственных женщин - очень мало, или это сторона характера, которая проявляется разве 20 минут в неделю. Автор: Валерий Шмаков

Как изменил тебя Львов?

За 10 лет во Львове пожила в семи съемных квартирах. Мне очень понравилась церковь Анны и Елизаветы. Я подумала, какая она красивая, а кто-то здесь живет рядом и видит ее каждый день. Сняла комнату у бабушки, которая живет на площади Кропивницкого прямо напротив этой церкви. Бабушка была интересной женщиной. Всегда теряла домашние вещи и просила меня их искать. Позже снимала с одногруппницей комнату у бабушки возле университета. Она была больна, я делала ей ежедневно уколы. Видела печальные вещи: как ее родственники приходят только чтобы взять деньги за аренду и с ней не общаются.

Ты боишься старости?

Старость - это естественный процесс. Но знаю, что у меня есть определенный запас времени. В старости хочу поехать где-то на океан и медитировать. А пока человек молодой, стоит что-то делать, потому что и ум и взгляд еще свежие. В молодости надо больше действовать, чтобы в старости было что вспомнить: ехать куда глаза глядят, ища чего-то, что удовлетворит жажду ощущений. Слово "молодость" можно заменить словом "желание". Это время для того, чтобы максимально много попробовать и почувствовать, что именно с тобой резонирует больше всего. В это время нет ошибок.

Именно поэтому в молодости так тянет в путь?

Я еще во время учебы много ездила по Украине, жила в Карпатах, на Шипоте. Там можно просто провести время, если нет денег заплатить за аренду. Такая студенческая вещь. Сейчас я бы туда не ехала. Там люди напивались, прыгали в купальский огонь, горели. Это было слишком. Хотя если у людей нет никаких серьезных неотложных дел, они в общем месте находятся и делятся опытом - мне очень нравится такое как явление. Вообще несколько лет не работала, а потратила их на то, чтобы разобраться с миром и своим местом в нем. Пережила состояние длительной депрессии. Хорошо, что это произошло раньше, пока я еще не имею семьи и детей, но это тоже нужный этап. Если ты надолго остаешься в одном месте, то либо у тебя должно быть конкретное задание, которое ты должен выполнить, или нужно менять место. Ежедневный режим, в который затягивает постоянное место и постоянное занятие, делают человека равнодушным ко всему новому. Он просто не знает, как выйти из этого цикла повторяющихся событий. В таком состоянии ни окружение не предлагает тебе ничего нового, ни ты ему. Поэтому нужно передвигаться в пространстве. Постоянное место - это как кожа. Ты как змея обрастаешь одной кожей, все о ней узнаешь, а потом она уже тебе становится тесной, ты ее снимаешь и идешь дальше. В тот момент, когда надо снять эту привычную кожу, происходит кризис. Потому что не знаешь еще, чем ее заменить Постоянное место - это как кожа. Ты как змея обрастаешь одной кожей, все о ней узнаешь, а потом она уже тебе становится тесной, ты ее снимаешь и идешь дальше. В тот момент, когда надо снять эту привычную кожу, происходит кризис. Потому что не знаешь еще, чем ее заменить.

Что дал тебе опыт уединения?

Я была в изоляции два года, фактически сама с собой их провела. Все вокруг для меня стало выглядеть как какой-то абсурд. Ничем не занималась в то время, возможностей ехать куда-то не было. Была дома, читала, занималась йогой, ходила на источник купаться. Сделала себе такой режим. Но он тоже очень полезен. Опыт одиночества открывает человеку то, что себя иногда трудно выдержать. Я заметила, что в Украине очень сужено личное пространство человека. Тебя специально прижимают очень близко к незнакомцам - в транспорте, в маленьких съемных квартирках. Хотя так не должно быть. А должно быть твое пространство даже в публичных местах. У нас в общежитии в одной комнате жило 5 человек. Это ужасно. Даже какими бы интересными они для тебя не были, это ненормальные условия.

Ты разделяешь людей на своих и не своих?

Не разделяю. Просто кто-то тебя не очень интересует. Об этом можешь не догадываться, пока ты с человеком не взаимодействуешь. Поэтому взаимодействовать - это классно.

Какие имеешь страхи?

Самый большой страх - ответственности. Бывает, прилагаю к чему-то много усилий. А потом идет что-то не так, и пропадает мотивация к действию. Не нужно иметь завышенные ожидания. Они зачастую не оправдаются. Почему твои представления о чем-то должны соответствовать действительности? Они иногда попадают, а иногда - нет. Мне нравятся рискованные поступки. Они наиболее яркие. Побуждают человека проявлять смелость и экспериментировать. Проучилась на философском факультете три года. Бросила. Не видела дальше смысла в обучении. Когда я вижу объем рутины впереди, это меня просто выбрасывает. Поняла, что я не могу и не хочу этого делать. Я просто начала ездить автостопом по Украине. Поехала в Харьков, в Ужгород. Все время, пока была сессия, я где-то ездила для того, чтобы на нее не попасть. Путешествия были больше об избежании и о кризисе, а не о необходимости получить впечатление. Автор: Валерий Шмаков Познакомилась с художником. Я пришла к нему в гости и осталась там жить на два года. Мне нравилось быть в атмосфере творчества. Я была растеряна: бросила университет не знала, что мне делать. А здесь встретила человека старше и сложившегося, который знает, кто он и каково его назначение. Мне нужно было это общение. Это было время и место восстановления равновесия. У нас были классные отношения. Воспринимала их как ситуацию, которая сама происходит. Это как история, в которую ты заходишь, и должен прожить ее, потому что у нее есть наполнение, сюжет, начало, развитие и окончание. Она состоялась сама собой, а я была ее участницей. Потом я поняла, что из ситуации нужно выходить, не зная, куда оно движется. Все, что должно было произойти, произошло.

Трудно ли решиться выйти из привычного уклада жизни, отказаться от уже привычных для тебя вещей?

Мне несколько раз приходилось "все бросать", когда видела, что то, в чем нахожусь, больше не для имеет для меня значение, и вариантов восстановления тоже не видно. И интересно, что решение отказа - это были наиболее кристально чистые, ясные, логические и уравновешенные действия, просто тогда ситуация вокруг раскручивается, что все распадается и куда-то исчезает. А вот увлечение и погружения часто было горячим. Не надо так, исчерпывает. В 2013 году я поехала в Крым. Познакомилась на фестивале с мужчиной из Индии, который варил чай. Позвал работать зимой в Индию - переводить и делать рекламу йога-центра. Поехала как раз во время революции. Неизвестная страна, я сама. Деньги имела только 450 долларов - 350 на билет обратно и 100 долларов заплатила за курсы массажа. Сначала была волонтеркой. Имела в йога-центре бесплатное жилье и еду. В результате я там прожила 4 месяца. Когда ты просто развлекаешься с миром, он о тебе заботится. Я была там одна. Никого не знала, но появились контакты, друзья. У меня не было особых ожиданий, потому так много ярких впечатлений. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока

Какой была твоя Индия?

В Индии жизнь динамична. Постоянные изменения и неожиданные ситуации случаются. Общее движение там выглядит более стихийным - какие-то волны. Все напутано, намешано. Кто-то бежит, а кто-то сидит и ничего не делает целый день. Засыпая вечером не знаешь, какие приключения ждут тебя завтра. Выходишь на улицу, видишь, что кто-то сидит у своего двора - начинаешь с этим человеком общаться, и вдруг обнаруживаешь, что сидишь с ним уже целый день. Когда ты путешествуешь, любые неудобные или странные ситуации глубоко не затрагивают. Из них легко выйти. Они просто интересный опыт. Индия очень разнообразна. Другие запахи, цвета, температура. Цветы - большие и душистые. С украинской зимы ты попадаешь туда будто в другое кино, которое нарисовано иными красками.

Жизнь, как кино, имеет много вариантов. Просто надо не бояться переключаться между ними. Чтобы увидеть другие, а не только то кино, в котором ты живешь

Жизнь, как кино, имеет много вариантов. Просто надо не бояться переключаться между ними. Чтобы увидеть другие, а не только то кино, в котором ты живешь.

Постоянная одна и та же работа часто становится рутиной. Поэтому ты попробовала себя в нескольких профессиях?

В работе часто экспериментировала - я то в галерее работала, то администратором, то поваром, то продавала цветы и сладкую вату. Не могла понять, что хочу на самом деле делать. Воспринимала все эти профессии как новые роли. Но когда очень быстро разбиралась в каждой работе, теряла к ней интерес. Почему работа - это повторяющееся действие, которое редко приносит что-то новое, а ничегонеделание как раз часто дает живой интерес и новизну. Ходила на много культурных событий пытаясь понять к чему они ведут. Часто встречи-беседы - как способ заполнить место, время и собраться, но не сделать. Я наконец снова почувствовала желание действия, не для результата, а для его проживания - благодаря своему парню. Он всегда включен и заинтересован, постоянно в себе хранит состояние интереса, которому можно только удивляться и брать пример. Автор: Валерий Шмаков

Что именно включает и привлекает тебя?

Танцы. Мы много думаем и мало внимания уделяем телу. А оно - инструмент, который может приносить человеку много впечатлений и информации. Движение тела может создавать эмоциональное состояние. В сочетании со звуком оно выносит человека из обычного существования в ощущение гармонии. Поэтому начала заниматься танцами. В детстве бросила танцы, потому что не хотела конкурировать с другими девочками-танцовщицами. Теперь жалею. Не понимаю конкуренции. Лучше составить какую-то сплошную картинку, чем разбирать ее на кусочки и убеждать, что один из них лучше других. Наше общество стесняется демонстрировать свое удовольствие. Будто это требует дополнительных объяснений или оправданий. Если тебе хорошо, то не нужно этого скрывать. А наоборот - обмениваться.

Как ты относишься к деньгам?

Меня всегда до какого-то момента поддерживали деньгами родители. И благодаря этому мне не очень было нужно зарабатывать на жилье и на еду. Поэтому работала ради любопытства. Сама себя обеспечиваю около 5 лет.

Потребность только заработать деньги - это плохая мотивация для того, чтобы заниматься любой работой

Потребность только заработать деньги - это плохая мотивация для того, чтобы заниматься любой работой. Потому что если нужно просто заработать на жизнь, человек делает работу спустя рукава. Но жизнь заставляет не забывать о деньгах. Нужно понять, что ты можешь предложить миру и сколько это стоит, и какую это пользу приносит. Деньги - это просто возможность разнообразить свой опыт. В детстве продавала на базаре хомячков и рыбок. Заработанное тратила на бисер. Все моменты, когда денег не было, я пыталась опоетизовуваты. Говорила себе: "Я иду на кофе в Политехнику по 3.50, потому что знаю, что он классный и готовится на песке". Он там до сих пор есть. Материальная мотивация - очень важна. Но она должна прийти после опыта. Сначала человек должен уяснить для себя, чем на самом деле хочет заниматься, а только потом - как заработать этим деньги. Делать ради денег нелюбимую работу - это продавать свою жизнь слишком дешево, растрачивать свое время, просто становиться заложником ситуации.

Ты ревнивый человек?

Да. Ревность - нерациональная составляющая. Это желание контролировать и эгоизм. Они есть даже в дружбе. Ты хочешь знать о другом человеке больше, чем тебе положено. Это следствие того, что ты воспринимаешь другого человека как источник собственного удовольствия. Если он с кем-то другим пообщается, то потратит свой ресурс на другого человека, а не на тебя. Я довольно закрытый человек. Если удается установить какую-то связь, то я уже ее очень ценю, не считаю случайной.

Наиболее печально бывает от нереализованной любви. Это как растение, которому не дали вырасти, окутаться телом

Наиболее печально бывает от нереализованной любви. Это как растение, которому не дали вырасти, окутаться телом. Хочу детей. Но рада, что этого все же не случилось с конкретными мужчинами. Я еще была не готова взять перед кем-то ответственность за этот мир. Мама родила меня рано, в 22 года. Лучше не рожать детей, пока ты на выяснишь, кто ты сам и что ты хочешь. Людям нужно перед тем, как создавать семью, научиться общаться друг с другом. Мои родители учились уже после бракосочетания. Это все было очень эмоционально и драматично. Хотя меня родители любили и давали свободу действий, но не хватало больше их участия в моей жизни. Автор: Валерий Шмаков

Тебе часто приходят интересные сны?

Снятся сны, похожие на кино. В одном сне поняла, что я в Нью-Йорке 200 лет назад. Ветер. Иду, с кем-то встречаюсь, и вдруг один из районов Нью-Йорка оказывается киевскими Позняками. В снах нравятся пространственные перемещения и встречи с людьми. На одном холме в Нью-Йорке стоял ларечек, где можно было купить семечки в газете. Хотя я не фанатка семечек, но там покупала. Чем пассивнее жизнь, без особых событий, тем более цветные сны. Если же в течение дня делаешь много и устаешь, спишь без снов, или просто их не помнишь. Я больше всего люблю в жизни состояние, когда не надо никуда бежать - можешь выйти из дома, а можешь и нет. Когда есть возможность растянуть время в течение дня. Мне кажется, Львов имеет этот характер. И люди именно за этим сюда приезжают. Здесь есть возможность растянуть день в месяц и просто в такой преемственности находиться. Тогда и приходят интересные сны с приключениями. Часто благодаря музыке бывает состояние внезапного понимания. Недавно была на концерте группы Даха Браха. Слушая их я почувствовала природу своего имени, его украинский дух. Катерина - прекрасное выразительное имя, другого не представляю для себя. Прочитала очень мало книг, гораздо меньше, чем хотелось бы. Больше узнаю благодаря своим наблюдением за миром. Мир замечательный и ужасный, он мог бы без меня вполне обойтись, но почему-то решил, что буду здесь. Со мной здесь хуже, лучше или без разницы? Не знаю.

Катерина Вишня, контент-редактор, 29 лет Родилась 2 ноября 1989 в городе Долинская Кировоградской области. Отец - врач УЗИ, мама - экономист. В 2011 году окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "издательское дело и редактирование". В 2009 году переехала во Львов. Училась на философском факультете Львовского университета имени Ивана Франко. После третьего курса оставила университет и путешествовала автостопом по Украине. 4 месяца жила и работала в Индии. Работала несколько лет в Первой Львовской медиатеке. Занималась танцами контемпорари. Два года танцует трайбл фьюжн. Работает администратор сайта, контент редактором. Живет во Львове.