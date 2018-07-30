Синоптики создали уникальную карту

Наблюдайте за глобальным потеплением онлайн с помощью проекта Eart Null School. Фото: earth.nullschool.net

Синоптики создали интерактивную климатическую карту Земли.

Наблюдать за глобальным потеплением можно онлайн с помощью проекта Eart Null School, передает "Урядовый курьер".

На карте прогноз погоды во всем мире, сгенерированный суперкомпьютерами Национального управления океанических и атмосферных исследований и Global Forecast System, обновляется каждые 3 часа. Данные о температуре над океаном поступают раз в сутки, о волнах - каждые 3 часа, о полярных сияниях - каждые 30 минут.

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Можно выбрать одну из восьми проекций и наблюдать за своим регионом, отслеживать динамику концентрации углекислого газа и аэрозолей в атмосфере.

Метеорологи предупреждают о риске глобального похолодания на Земле. В Украине за последние 30 лет среднегодовая температура наоборот возросла. Чаще фиксируют погодные аномалии.