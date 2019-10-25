Символизируют жизнь: создали конфеты за $6 тыс.

Самые дорогие шоколадные конфеты в мире создал французский шеф-повар и кондитер Филипп Контучини.

Ингредиенты для конфет были подобраны из разных уголков мира. В состав вошли кофе, вырощенный в Голубых горах Ямайки, ваниль, которая выросла на Таити, бельгийский белый шоколад и лесные орешки, собранные в регионе Пьемонт в Италии, пишет Радио Максимум.

Автор: maximum.fm Кондитер, создавший новую самую дорогую конфету в мире, назвал ее Троица

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Кондитер, создавший новую самую дорогую конфету в мире, назвал ее Троица. Это три конфеты, которые символизируют цикл человеческой жизни: создание, воспитание и разрушение. Конфеты будут продавать в наборе по 15 штук в коробке, которая обойдется в $1400. Эксперты Книги рекордов Гиннеса подсчитали, что килограмм таких конфет будет стоить $6221.

Между кроссовками, ведром куриных окорочков из KFC, коробкой для яиц и динозавром вполне может быть что-то общее. Как оказалось, все они способны вдохновить кондитеров на создание оригинальных тортов и пирожных.