Сергей Токарев про год STEM is FEM: Наша задача – разрушить стереотипы

Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о результатах деятельности образовательной инициативы за первый год

Семь образовательных модулей и больше двухсот участниц со всей Украины. Таковы краткие результаты первого года деятельности благотворительной инициативы STEM is FEM.

Об этом рассказал инициатор проекта, инвестор компании Reface Сергей Токарев.

По его словам, целью инициативы является устранение гендерных стереотипов в технологических профессиях (аббревиатура STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерия и математика) и установление гендерного равенства в STEM-сфере. Для этого STEM is FEM проводит бесплатные образовательные мероприятия для украинских школьниц.

Сергей Токарев рассказывает, что идея проекта появилась в связи с серьезным гендерным дисбалансом в украинском IT.

"Сегодня вся IT-сфера стремится к гендерному паритету. Но даже при этом количество женщин в IT едва достигает трети от общего числа разработчиков, – говорит Токарев, – Одна из главных проблем в том, что технологические специальности длительное время стереотипно считались мужскими. Девушки намного реже выбирают эти направления при выборе образования. Эту ситуацию необходимо менять".

Таким образом осенью 2019 года родился проект STEM is FEM. Он знакомит девушек с различными направлениями STEM-сферы и мотивирует выбирать технические специальности для будущей карьеры.

От агропромышленности до космоса – чему учит STEM is FEM

Главное направление деятельности STEM is FEM – проведение бесплатных образовательных модулей по STEM-специальностям для украинских школьниц. За первый год проект провел 7 таких мероприятий. Девушки познакомились с биотехнологиями, IT, экологией и энергетикой, робототехникой, 3D моделированием и печатью, машиностроением, строительством и архитектурой. Каждый модуль рассчитан на два дня. Женщины-спикеры из профильных сфер делятся своим личным опытом и профессиональными навыками. Чтобы закрепить полученные знания, участницы выполняют творческие задания на соответствующую тематику. За прошедший год девушки моделировали роботов-дезинфекторов, проектировали велостанции с дополнительными функциями и создавали скамейки для сохранения социальной дистанции в условиях пандемии. Большинство модулей проходили в Киеве, что позволяло не только рассказать о деятельности изучаемых отраслей, но и показать ее – каждый модуль дополнялся экскурсиями на профильные предприятия. С весны 2020-го часть модулей проходит в онлайне в связи с карантинными ограничениями.

Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о результатах деятельности образовательной инициативы за первый год

"На оффлайновых модулях наши участницы посетили авиационный музей, генетическую лабораторию, гидрометеорологический институт, диспетчерскую службу Киевских Электросетей, а также в компании GlobalLogic, Beetroot и автосалон BMW, где школьницы могли наглядно ознакомиться с технологическими процессами. Когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, мы обязательно вернём эту практику", – подчеркнул Токарев.

Формула успеха: профессиональные знания и мотивация

Особенностью мероприятий STEM is FEM является то, что в учебном процессе принимают участие не только специалисты из профильных отраслей, но и мотивационные спикеры. В рамках проекта девушки общаются с успешными женщинами из различных сфер – топ-чиновницами, политиками, дипломатами и бизнесменами.

"Мотивация – один из важнейших ключей к успеху, наравне с техническими знаниями, – отмечает Сергей Токарев, – Мы знакомим наших участниц с успешными женщинами-послами, министрами, топ-менеджерами, чтобы девушки поверили в себя и увидели, каких успехов они могут достичь, поверив в собственные силы"

В рамках проекта, кроме узкоспециальных образовательных модулей, проводятся и другие мероприятия – встречи с женщинами-учёными, экскурсии в посольства, мастер-классы, вебинары на различные тематики – от кибербезопасности до карьерных перспектив в ООН. Недавно STEM is FEM открыл молодёжный читательский клуб ЛитMINT совместно с Гете-институтом.

Друзья STEM is FEM

За первый год существования проект завёл множество друзей. Среди партнёров STEM is FEM – посольства США и Финляндии в Украине, представительство ООН в Украине и его подразделения – UNICEF и UN Women, Goethe-Institut в Украине, America House Kyiv, а также компании Beetroot, GlobalLogic, BMW Украина и многие другие.

"Проблема гендерного дисбаланса в STEM носит глобальный характер. И решить ее можно только совместными усилиями. Мы очень рады, что такие серьезные организации и компании подключаются к этому процессу и помогают обратить внимание на эту проблематику в Украине", – отмечает Сергей Токарев.

В планах проекта на следующий год знакомство участниц с искусственным интеллектом, фармакологией, космосом и многими другими направлениями STEM. А ближайший модуль, посвящённый агропромышленности, состоится уже 12-13 декабря.

Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о результатах деятельности образовательной инициативы за первый год