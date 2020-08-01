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суббота, 01 августа 2020 16:50

Сердитая кошка стала звездой интернета
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Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета
Фото: glavcom.ua
Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета
Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета
Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета
Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета

Сердитая кошка Мяу-Мяу из Тайваня стала звездой интернета.

Животное покоряет своим строгим взглядом. А ее выражение "лица" словно говорит о постоянной ненависть ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кошки очень даже миролюбивый, пишет Главком.

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Пользователи сети сразу влюбились в Мяу-Мяу.

"Я сначала подумала, что это плюшевая игрушка. Она невероятная","Напоминает бандита, такая смешная", "Ахахах, она очень похожа на героя мемов, только гораздо пушистей", "Она не выглядит мрачной. Больше похоже на то, что ее кто-то выбесил", - пишут поклонники в комментариях.

У пользователей сети набирает популярность швейцарский кот по кличке Ердан, который относится к породе канадский сфинкс. "Злостному" Ердану пять лет, и он живет в Швейцарии. Его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый, несмотря на то, что его кожа похожа на человеческий мозг.

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01
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