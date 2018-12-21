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суббота, 22 декабря 2018 09:12

Сегодня Анны: как лучше провести этот день

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Сегодня Анны: как лучше провести этот день
В древности в народе праздник называли "народини солнца": ето самий короткий день года. Фото: osoblyva.com

22 декабря в Украине отмечают праздник Анны. В древности в народе праздник называли "народини солнца": ето самий короткий день в году.

Библия связывает день с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии - Матери Иисуса Христа.

Согласно церковному преданию, основанный на апокрифическом Протоевангелии Иакова Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Родителями Ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что начнет она Преблагословенную дочь Марию, через Которую будет даровано спасение всему миру.

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Такое название связано с тем, что на этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно "поворачивает на лето, а зима на мороз". Существует такая поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг" .В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреники, а за то, что объявлял летом "возвращение солнца на зиму", заставляли сутки отсидеть в тюрьме.

По народным верованиям лето встречается с зимой два раза в год: на Сретение и в день святой Анны.
В древности этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу. В день святой Анны на Закарпатье девушки и женщины, в которых часто болела голова, не пряли.

В этот день девушки собирались на свои сходки, чтобы согласовать, как будут отмечаться рождественские праздники. Девичьи общины, как и холостяцкие, имели свои традиции. На сходках тоже выбирали "атаманшу" - старшую девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами. На девичьих сходках не существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда и девушка, которая умела вышивать, шить, прясть. Правда, экзамен ей не устраивали, однако наблюдали, не ленится ли она, обладает ли секретами рукодильництва. Если так, то можно идти на посиделки и вечеринки.

На Анны, кроме согласования празднований, изготавливали рождественские украшения - "пауков" и "ежей" из соломы.
С этого дня начинали готовиться к праздникам и женщины: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы била свежина к Рождеству.

На Буковине считали, что с этого дня начинается год. В это время, как правило, уже устанавливалась зимняя дорога, поэтому говорили: "На Ганьки садись в сани", "Анна зиму сдвинула".

Дня Анны касается ряд наблюдений, связанных с пчеловодством: "Начинают пчелы мед есть", "Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились". Пасечники заходили в омшанике, где хранились ульи, и обращались с молитвой к Господу, чтобы начинался белый и желтый воск и, конечно, густой мед.

Народные приметы:

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима - на мороз.

Говорила Анна, что надежда бесполезна.

Ясное солнце - на Новый год будет сильный мороз, если ясно, на деревьях иней - под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.

Какая Анна к ночки, такая зима в весноньку.

Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.

Когда идет дождь - вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день - на урожай фруктов.

День памяти апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря православные христиане. В народе этот праздник называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на Андрея гадают на суженого.

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Дата
22
декабря

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