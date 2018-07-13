Счастью нет предела: показали забавные фото собак на пляже

Фото: mnn.com

Не только людям нравится отдых на пляже. Собаки тоже любят море и теплый песок. Развлечений для них там множество: искупаться, погонять чаек, найти заброшенную хозяином в воду игрушку, полакомиться мороженым, закопаться по шею в песок или просто погонять по побережью.

Свою подборку фото с пляжного отдыха "лучших друзей" человека представил mnn.com.

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Одну из этих фотографий сделал владелец роскошного золотистого ретривера, решив запечатлеть необычный момент.

"Я прогуливался со своей собакой по пляжу, когда она внезапно побежала к скалам, тихонько села там и в течение нескольких минут неотрывно наблюдала за прибоем", — рассказал мужчина.

Ранее показали 18 чрезвычайно забавных фото котов. Если бы на месте пушистиков люди оказались на этих фотографиях, они бы точно не согласились выставить такое в сеть.