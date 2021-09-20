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понедельник, 20 сентября 2021 14:51

Самое интересное о свадебном каравае: "подошву" часто просят для детей, которые плохо говорят

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Осенью в Украине чаще всего происходят свадьбы. В большинстве регионов среди свадебной выпечки центральное место занимает каравай. По тому, как он удался, загадывают, как будут жить молодожены, рассказала Gazeta.ua этнолог, исследователь традиционных хлебов Светлана Творун из Винницы.

Автор: предоставлено Светланой Творун
  Етнологиня Светлана Творун рассказала о символах свадебного каравая
Етнологиня Светлана Творун рассказала о символах свадебного каравая

"Свадебный каравай имеет трехъярусную структуру - подошва", "основа" и "украшения". Первым на противень кладут "подошву". Обычно это тонкий корж из ржаной муки. Можно предположить, что предназначался для умерших предков. "Подошву" не делят между родственниками, а целой отдают музыкантам. На Подолье верят, что человек, который съест кусочек подошвы, будет разговорчивый и острый на язык. Поэтому подошву у музыкантов часто просят для детей, которые плохо говорят", - поделилась исследовательница.

Основу каравая делают из сдобного дрожжевого теста из пшеничной муки высшего сорта.

"В селе Росоша Липовецкой общины в Винницкой области на основание под центральную шишку кладут одну серебряную монету, чтобы молодые были богатыми. Кому из супругов попадется монета, тот будет распоряжаться семейным бюджетом. Во многих подольских селах сохранилась традиция засовывать в основу два сырых яйца. Когда разрезают каравай, то их с тестом отдают молодым. Символизируют плодотворную силу супругов", - рассказала Светлана Творун.

Автор: предоставлено Светланой Творун
  Такие свадебные караваи пекут в селе Миролюбовка Винницкой области
Такие свадебные караваи пекут в селе Миролюбовка Винницкой области

Украшение каравая делают в виде цветов, шишек, птиц, завитков.

"В основном украшения изготавливают из того же теста, что и каравай. Однако встречаются случаи, когда украшения делают из отдельно замешанного пресного теста. Такие украшения после выпечки остаются более светлого цвета, но на вкус твердые и сухие. Иногда светлые украшения хранят как оберег.

Для выпечки свадебных караваев приглашают ближайших родственниц и соседок, которые живут счастливо в первом браке. Важно, чтобы лепить и месить каравай шли молодые женщины, чьи дети еще не женились или не вышли замуж. Почти каждое действие в процессе его изготовления сопровождается песнями", - добавила Светлана Александровна.

Полный текст рассказа Светланы Творун читайте в свежем номере журнала "Країна" за 16 сентября.

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В селе Байковка в Винницкой области для приглашения на свадьбу старейшины рода выпекают особый калач. Вся его поверхность облеплена знаками сигмы. Им приглашают старейшего мужчину в семье. Это может быть дед или прадед. Если проживает с женой, то приглашают обоих.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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