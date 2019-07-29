Ровер Curiosity показал, где именно искать жизнь на Марсе

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Профессор наук о Земле в Университете штата Пенсильвания Кристофер Хаус, который является участником миссии Mars Science Laboratory, утверждает, что на Марсе была жизнь.

Снимки марсианского кратера Гейл, сделанные марсоходом Curiosity, могут указывать, где именно искать следы жизни на планете, пишет Новое время.

"Кратер Гейла, видимо, был озерной средой. Вода хранилась сдесь в течение миллиона лет или больше", - сказал Хаус, добавив, что миссия нашла много тонкослойного аргиллита в кратере.

Кратер Гейла был выбран в качестве цели для Curiosity, потому что это сложное место. Это было дно озера - значит, там есть минералы, которые могут дать ключ к населенности Марса. Озеро было заполнено осадком, который превратился в камень и затем разрушился.

"Есть трещины, заполненные сульфатом, что указывает на то, что вода прошла через эти породы гораздо позже, после того, как планета перестала создавать озера", - подчеркнул Хаус.

Хаус работает с отделом анализа проб Марсианской лаборатории на Марсе. Команда нагревает образцы породы и измеряет массу молекул, что выделяются. Масса молекул помогает исследователям определить типы выпускаемых газов.

Хаус и другие ученые особенно интересуются серными газами из сульфатных и сульфидных минералов, так как присутствие восстановленных серных минералов, таких как пирит, наиболее распространенный сульфидный минерал, указывает на то, что окружающая среда могла поддерживать жизнь в прошлом. Это потому, что пирит требует присутствия органического вещества для образования в осадке.

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Наблюдателям c Земли исследовательские операции на Марсе кажутся медленными. На самом деле ежедневные операции Curiosity быстрые и подробные. По словам Хауса, мы живем в золотой век планетарной науки, и это одновременно волнует и озадачивает.

"Каждый раз, когда мы едем, просыпаемся с совершенно новым полем зрения с новыми камнями и новыми вопросами. Это своего рода новый мир каждый раз, когда вы переезжаете", - сказал он.

Одна из фотографий Марса, которую прислал на землю Марсоход Curiosity, привлекла внимание ученых. Аппарат зафиксировал странный черный объект в воздухе, пишет "Апостроф". Фотоснимок с марсохода, где виден объект, выложили на официальный сайт американского аэрокосмического агентства.