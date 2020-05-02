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суббота, 02 мая 2020 10:32

Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам

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Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Записали новую версию песни We Are The Champions. Фото - скрин с видео.

Британская рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перезаписали хит You Are The Champions во время карантина.

Они посвятили его медикам, которые борются с коронавируса, передает Reuters.

Видео опубликовали на YouTube-канале группы. Записали его на смартфоны в студиях Лондона и Лос-Анджелеса.

В начале клипа можно увидеть Майдан Незалежности в Киеве, снятый с высоты птичьего полета, другие главные площади и столицы мира.

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2 мая в мире инфицировано коронавируса 3344274 человек. Такие данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Дата
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