Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам

Британская рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перезаписали хит You Are The Champions во время карантина.
Они посвятили его медикам, которые борются с коронавируса, передает Reuters.
Видео опубликовали на YouTube-канале группы. Записали его на смартфоны в студиях Лондона и Лос-Анджелеса.
В начале клипа можно увидеть Майдан Незалежности в Киеве, снятый с высоты птичьего полета, другие главные площади и столицы мира.
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2 мая в мире инфицировано коронавируса 3344274 человек. Такие данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
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