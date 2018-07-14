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суббота, 14 июля 2018 15:15

"Путин - вошь на галстуке Трампа" - в сети смеются с карикатуры

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Художник Сергей елки в предвкушении встречи Трампа с Путиным порадует сеть карикатурой. Рисунок опубликовал у себя на странице в Facebook.

На карикатуре изображен Путина, с опаской шагает по красному галстуку Трампа.

 

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"Это пять!", "Путин - вошь на галстуке Трампа", "Отлично!", "А впереди петлю", - пишут пользователи.

Украинский карикатурист под псевдонимом "Орел В" подготовил серию сатирических рисунков о России.

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