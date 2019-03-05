Путешественников приглашают бесплатно пожить в самой счастливой стране

Принимать иностранцев у себя будут восемь финнов. фото: visitfinland.com

От 18 марта до 14 апреля объявлен конкурс, победители которого смогут бесплатно пожить на финской природе.

По условиям проекта на сайте Rent a Finn, принимать иностранцев у себя будут восемь финнов. Их дома можно будет посетить не только в одиночку, но также парой или целой семьей.

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Предполагается, что гости проведут у финнов два-три летних дня. В программе: рыбалка, сбор ягод, сауна и прочее.

"Финляндия - самая счастливая страна в мире. Секрет прост: это наша связь с природой. Пока другие ходят на терапию, финны надевают резиновые сапоги и идут в лес. Счастье там - среди сосен и берез. Эти самые сосны и березы принесли нам первое место в докладе ООН о мировом счастье 2018 года", - говорится на сайте проекта.

Имена победителей объявят в мае.

В апреле прошлого года ООН признала Финляндию самой счастливой страной мира. Еще одно исследование установило, что почти 10 тыс. жителей маленького городка Кауніайнен - "найзадоволеніші" люди в стране.