Пушистый Сальвадор Дали: щенок родился с усами, как у знаменитого художника

Автор: justsomething.co Назвали щенка Сальвадором Дали.

В городе Даллас штата Техас родился щенок с уникальной черной пометкой на мордочке. По форме она напоминает знаменитые усы известного испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Несмотря на то, что щенок женского пола, назвали его в честь художника. Сообщает об этом портал Justsomething.

У четырехлапой Дали есть еще 10 братьев и сестер. Их мама является помесью овчарки и дворняги.

Родились щенки в приюте для животных. Туда их мать попала незадолго до родов. До этого четырехлапая жила на улице.





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Умерла самая старая собака в Украине. Звали рекордсменку Луша Толстенькое Счастье. В общем четырехлапая прожила 19 лет и 6 месяцев. Если перевести собачий возраст на человеческий, то на момент смерти ей было 136 лет.