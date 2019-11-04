Пушистый Сальвадор Дали: щенок родился с усами, как у знаменитого художника

В городе Даллас штата Техас родился щенок с уникальной черной пометкой на мордочке. По форме она напоминает знаменитые усы известного испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.
Несмотря на то, что щенок женского пола, назвали его в честь художника. Сообщает об этом портал Justsomething.
У четырехлапой Дали есть еще 10 братьев и сестер. Их мама является помесью овчарки и дворняги.
Родились щенки в приюте для животных. Туда их мать попала незадолго до родов. До этого четырехлапая жила на улице.
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Умерла самая старая собака в Украине. Звали рекордсменку Луша Толстенькое Счастье. В общем четырехлапая прожила 19 лет и 6 месяцев. Если перевести собачий возраст на человеческий, то на момент смерти ей было 136 лет.
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