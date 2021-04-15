Пушистый демон: коты, которые запугивают одним взглядом - фото

Все привыкли, что кошки - это добрые и всегда милые пушистые создания. Но есть такой тип когда, коты своим устрашающим взглядом похожи на демонов.

Злые домашние коты всегда выглядят смешно потому, что не несут ближним никакой опасности.

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На Facebook Grumpy Cat подписано 8 млн человек. Пушистая любимица стала интернет-знаменитостью благодаря необычной внешности. В 2019 году кошка по кличке Соус Тардар, умерла в возрасте 7 лет от инфекции.

Фото: TheOfficialGrumpyCat

Мнение о том, что собаки умнее кошек, снова поставили под сомнение. По словам японских ученых, кошки так же хорошо, как собаки, могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.