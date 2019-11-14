Пройдет звездопад Леониды: где и когда смотреть

Периоды наивысшего пика Леониды 16-17 ноября. Фото: unsplash.com.

Ежегодно в ноябре можно наблюдать самый мощный регулярный метеорный дождь - звездопад Леониды. Его пик приходится на 16-17 ноября.

Земля проходит через метеорный поток, частицы которого вспыхивают в атмосфере. Природное явление можно наблюдать невооруженным человеческим глазом, передает "24 канал".

Леониды - мощный регулярный звездопад. Раз в 33 года он превращается в поразительное явление. Ближайший сверхобильным метеорный дождь будут наблюдать только в 2034-м. Название Леонида этот дождь получил потому, что его радиант расположен в созвездии Льва.

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В 2019-м можно будет увидеть еще один метеорный поток - Геминиды. Его будут наблюдать 4-17 декабря.

Итальянские и американские геологи утверждают, что Нил существует более 30 млн лет.