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воскресенье, 25 августа 2019 02:24

Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
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Показали неординарные модные фото 1970 годов
Показали неординарные модные фото 1970 годов
Показали неординарные модные фото 1970 годов
Показали неординарные модные фото 1970 годов
Показали неординарные модные фото 1970 годов

В сети показали неординарные модные фото 1970 годов. Их сделала американский фотограф Дебора Турбевилль.

Она принесла в модную фотографию личные представления о жанре. Первые работы стали радикальным прорывом в мире модной фотографии, пишет cameralabs.org.

"Мои снимки была нестандартным. Девчонок не выглядели обычными моделями, а окружение полностью отличалась от того, что использовали другие фотографы", - признавалась женщина.

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Она привнесла в жанр очарование и романтизм, искусно используя освещение, затуманивание, застывшие движения и эмоциональную отстраненность моделей. Таким подходом Турбевилль стремилась противостоять современникам-мужчинам.

На модных показах сегодня не в новинку женщины в возрасте. Новый тренд, который распространяется всемирной паутиной - "красота без возраста". В Instagram появляются страницы модных бабушек и дедушек. Они выступают против возрастных стереотипов и дискриминации в модной индустрии.

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