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вторник, 31 июля 2018 09:38

Преодолевая гравитацию: показали удачные случайные фото
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Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.
Фото: zak.depo.ua
Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.
Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.
Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.
Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.

Удачными получаются фото, сделанные случайно. На них можно увидеть, как собака стоит на воде, голубь ходит по вертикальной стене, человек завис рядом с самолетом, женщину-обезьяну и собаку, размером с человека.

Самые интересные кадры, которые удивляют, собрал zak.depo.ua.

Такие фото мог сделать каждый, нужно только оказаться в нужном месте, в нужное время и иметь с собой камеру.

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Впервые в мире международная группа ученых отправилась на исследование морских глубин к абиссальным водам западного побережья Австралии. Результаты экспедиции ошеломляют. Ученые увидели неизвестные ранее существа.

Участники экспедиции показали фото необычных жителей. Некоторые из этих животных еще не имеют официальных названий. Их обнаружили недавно, поэтому научные исследования продолжаются.

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