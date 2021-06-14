Предлагали эвтаназию: трогательная история больного котенка, которому удалось выжить

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Котенок по кличке Матильда родился в приюте больным. Полноценно жить мешала инфекция верхних дыхательных путей, из-за которой с каждым днем ​​животному становилось все хуже. Шансов на жизнь было мизер, если бы не усилия Эшли Келли. Женщина решила, что котенок будет жить и не важно сколько для этого ей придется приложить усилий.

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"Когда Матильда попала домой, ей стало немного хуже. Диагностировали тяжелые язвы роговицы и достаточно сложный случай пневмонии. Вариант эвтаназии был поднят ветеринарами, как сочувственный вариант, поскольку она была очень больна, но я знала, что не готова сдаваться. Нужно было целый месяц постоянной кислородной терапии, многократных процедур, сильных антибиотиков, глазных капель и капель для носа. Но Матильда прошла через это и пошла на поправку", - сказала Эшли Келли.

Забрав четырехлапую из приюта для животных домой, животное сразу же полюбило пушистую игрушку и с тех пор не расставалось с ней ни на минуту. Вероятно, новый друг внес свою лепту и помог пережить тяжелый период лечения. Сейчас котенок чувствует себя хорошо. Болезнь отступила.

Кот Мирон Павлович получил "рабочее место" в черновицком теплокоммунэнерго. В его обязанности на предприятии входит: дарить тепло, спасать от стрессов, следить за порядком в новом доме.