Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти

Ученые считают, что подобные видения – не доказательство существования потустороннего мира, а лишь всплеск активности мозга. Фото: pixabay.com

Женщина описала потусторонний мир, который увидела во время сердечного приступа. Она отметила, что чувствовала "полный покой, оставляя Землю". В то же время ее поочередно охватывали волны блаженства и боли.

Пережитым поделилась с Фондом исследований посмертного опыта. Ей стало плохо на покерном турнире: это проявлялось в ощущении потливости, сильном беспокойстве и дрожи, пишет Express. Дома женщина легла спать и увидела странный сон, в котором римляне распинали Иисуса Христа, а она чувствовала всю его боль. После этого сна случился сердечный приступ.

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"Это началось с боли в груди. Мне казалось, что сердце сжалось. Оно словно выскакивало из груди. Вдруг я стала слабой и замерзла. Сказала, что мне нужно лечь на пол. Я полностью все осознавала, казалось, что душа была в двух местах одновременно. Я была вне своего тела, но пока еще внутри! Через энергию мне показали, что я – единое целое со всем, что есть, со всем, что когда-либо было, и со всем, что когда-то будет. Получила огромное откровение, а затем услышала громкий хлопок или щелчок и вернулась в свое тело", – вспоминает женщина о том, как пережила клиническую смерть.

Ученые же считают, что подобные видения – это не доказательство существования потустороннего мира, а лишь всплеск активности мозга, что происходит во время приближения к смерти.

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Психолог-иллюстратор создает удивительные и очаровательные картины. Он говорит, что на такое творчество его подвигла профессия. На создание иллюстраций его вдохновляют человеческие души, которые ему приходится лечить. Во всех своих работах он пытается продемонстрировать глубоко спрятанные страхи человека и показать тайные стороны его личности.