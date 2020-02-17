Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев

14 февраля во сети появилось видео с розыгрышем, организованным в Украине Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Украинцы повторили российский пранк с портретом Владимира Путина в лифте, который подорвал сеть 8 февраля. В Украине разместили изображение украинского президента - Владимира Зеленского. Реакция людей была совершенно другой, чем у россиян на их лидера.

14 февраля во сети появилось видео с розыгрышем, организованным в Украине. В лифте украинского многоэтажки повесили портрет Владимира Зеленского и сняли реакцию людей, пишет 24 канал.

Как реагировали украинцы на портрет Зеленского в лифте: "О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?", "Да ты что! Зеленский. А я испугалась", "жив ... Домой забрать?", "Он Путина обозвал Гитлером, и Трампа, того, оскорбил "," Надо сфотографироваться, пока не запороли. ведь не поверят! "," что такое? Ну ... Красавец "," Ага, а рамка же не дешевая "," Между нами любовь, между нами любовь ... "," Здрасте ... Как дела, президент? ".

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Большинство людей, увидев портрет Зеленского, смеялись. Лишь один человек возмутился, обозвал этот "прикол" "идиотизмом" и попытался отодрать портрет от стены.

В Москве в многоквартирном доме в лифте повесили большой портрет президента России Владимира Путина, а также видеокамеру, которая записывала реакцию жителей. Автором идеи значится блогер Башир Дохов, который появился в начале клипа. Видео появилось на Youtube-канале "Блог бабушки".