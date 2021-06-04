Популяция редкого хищника выросла в 10 раз

Популяция иберийской рыси в Испании и Португалии выросла более чем в 10 раз за последние 18 лет, заявило испанское правительство.

В 2020 году родилось 414 рысей - и их общее количество в двух странах достигла 1 111. Это рекордный показатель за все время, когда отслеживают их популяцию, пишет сайт NV.

В 2002 году в Испании впервые провели перепись этих ночных кошек - тогда их было около 100.

Фото: Википедия

"Такой рост численности вселяет оптимизм, что иберийская рысь будет не на грани исчезновения", - говорится в заявлении.

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Ученые говорят, что около 100 тыс. Иберийских рысей бродили по двум странам в начале ХХ века. Но развитие городов, охоты и прежде всего резкое сокращение из-за болезней численности диких кроликов - основной добычи рыси - резко сократили их популяцию.

Всемирный фонд дикой природы предупредил, что иберийская рысь, которая живет только в Испании и Португалии, будет в безопасности только тогда, когда ее популяция достигнет 3-3,5 тысяч, включая 750 взрослых самок.



Ранее фонд предупреждал, что иберийская рысь может стать первой крупной кошкой, которая вымерла после того, как саблезубый тигр вымер 10 тысяч лет назад.

Рысь - это крупнейшая в Европе дикая кошка. Живет в дикой природе 14-17 лет. В неволе особи могут прожить до 26 Имеет хорошее зрение, слух и осязание, но очень слабое обоняние. Рысь НЕ ревет, но может мурлыкать. Может прыгать с места на высоту 2 метра. Так охотится на птиц.

В Украине рысь встречается редко в Карпатах и ​​на Полесье. В январе путешественник и фотограф Мирон Марецкий сделал фотографии двух рысей в Горганах.