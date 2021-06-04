 
Ексклюзивы
1/5
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 180
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 10729
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 540
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Просмотров: 1629
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 882
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1089
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 405
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 603
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1134
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
20
7
4
12
Популяция редкого хищника выросла в 10 раз
Популяция редкого хищника выросла в 10 раз
В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД
В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
Видео
Все видео
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 405
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 504
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 315
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 486
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 270
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 21:35

Популяция редкого хищника выросла в 10 раз
3

  Комментировать

Популяция иберийской рыси в Испании и Португалии выросла более чем в 10 раз за последние 18 лет, заявило испанское правительство.

В 2020 году родилось 414 рысей - и их общее количество в двух странах достигла 1 111. Это рекордный показатель за все время, когда отслеживают их популяцию, пишет сайт NV.

В 2002 году в Испании впервые провели перепись этих ночных кошек - тогда их было около 100.

В Испонии и Португалии живут 1111 иберийских рысей
Фото: Википедия
Иберийская рысь
Иберийская рысь может стать первой большой кошкой, которая вымерла

"Такой рост численности вселяет оптимизм, что иберийская рысь будет не на грани исчезновения", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парк проведет необычную выставку. Каких животных покажут

Ученые говорят, что около 100 тыс. Иберийских рысей бродили по двум странам в начале ХХ века. Но развитие городов, охоты и прежде всего резкое сокращение из-за болезней численности диких кроликов - основной добычи рыси - резко сократили их популяцию.

Всемирный фонд дикой природы предупредил, что иберийская рысь, которая живет только в Испании и Португалии, будет в безопасности только тогда, когда ее популяция достигнет 3-3,5 тысяч, включая 750 взрослых самок.


Ранее фонд предупреждал, что иберийская рысь может стать первой крупной кошкой, которая вымерла после того, как саблезубый тигр вымер 10 тысяч лет назад.

Рысь - это крупнейшая в Европе дикая кошка. Живет в дикой природе 14-17 лет. В неволе особи могут прожить до 26 Имеет хорошее зрение, слух и осязание, но очень слабое обоняние. Рысь НЕ ревет, но может мурлыкать. Может прыгать с места на высоту 2 метра. Так охотится на птиц.
В Украине рысь встречается редко в Карпатах и ​​на Полесье. В январе путешественник и фотограф Мирон Марецкий сделал фотографии двух рысей в Горганах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Популяция редкого хищника выросла в 10 раз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата Джона Кеннеди

Самое читаемое
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
6
 1 Просмотров: 10747
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 9063
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 6687
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
4
 Просмотров: 5517
Церковный праздник 4 июня. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 4 июня. Что сегодня нельзя делать Просмотров: 3726
Животные
В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД
В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД
20
 Просмотров: 675
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
7
 Просмотров: 2025
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
4
 Просмотров: 630
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
 Просмотров: 801
В сети впервые показали единственную в мире коричневую панду
В сети впервые показали единственную в мире коричневую панду Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
5
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
4
Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней
4
Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
4
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
Голосов: 2891
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть