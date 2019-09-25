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четверг, 26 сентября 2019 01:37

Помытые и оскорбленные: почему кошки не любят купаться
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Почему так сложно выкупать своего домашнего любимца. Ответ на этот вопрос порождает вокруг себя большое количество мифов и легенд.

Существует легенда, объясняющая, почему кошки не любят воду. Во время Всемирного потопа дьявол пробрался на Ноев ковчег и обернулся крысой. Забравшись в трюм, он начал грызть дно, чтобы потопить ковчег. Заметив странные действия крысы, кошка убила злое существо. Когда Ной узнал о случившемся, то решил наказать кошку и выбросил ее в море. На помощь бедному животному пришли звери и поведали Ною о проделках дьявола. Ной вытащил кошку из воды. Кошка выжила, но фобия к водной стихии у нее осталась, как и не любовь к крысам.

Мнение специалистов

Многолетние исследования дали возможность ответить на вопрос, почему коты не любят купаться. По мнению зоологов, можно назвать такие причины:

- нарушение теплообмена — между телом и шерстью существует воздушная прослойка, которая задерживает тепло и не позволяет замерзнуть. Намокая, шерсть пропитывается водой и теряет свойства теплоизоляции. В отличие от собак, кошки не умеют отряхиваться, что увеличивает вероятность замерзнуть. А в жаркую погоду мокрая шерсть может привести к перегреву животного. Собакам нормализовать теплообмен позволяет способность дышать с высунутым языком, чего коты делать не умеют;

- мокрая шерсть источает специфический запах и делает животное более заметным. Это усложняет охоту и подвергает опасности быть обнаруженными другими хищниками;

- сырая шерсть становится идеальной средой для размножения бактерий, грибков и микроорганизмов. После водных процедур коты умываются, что увеличивает вероятность попадания микробов в желудок и ухудшения здоровья.

Эти причины являются "генетическим страхом" воды. К другим причинам, почему коты не любят воду, можно отнести: чувствительность к запахам, природную пугливость и причуды хозяина в вопросе купания. В процессе купания часто используются шампуни, которые, по мнению кота, пахнут неприятно.

Кошка, когда плавает в естественном водоеме, держит голову высоко над водой, работая лапами, чтобы не создавать лишних волн. Хозяин при купании любимца создает большое количество всплесков, которые вызывают испуг у животного и страх попадания капель в глаза и уши. Для самих кошек купание бессмысленно, т. к. они самостоятельно могут вычистить себя языком.

Не отпущу.
Скоро мокрыми станут тапки хозяина
Я в шоке
Настоящему брутальному коту вода не страшна.
Месть будет долгой.

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Приучаем к купанию

Приучать к водным процедурам кота необходимо постепенно. В начале надо познакомить кота с сухой ванной. Постелите на дно ванной резиновый коврик или полотенце. Когда домашний любимец привыкнет к ванной, можно включить воду. Вначале рекомендуется наливать небольшое количество воды, чтобы намочить только кончики лап. Постепенно ваш питомец привыкнет к воде и будет с большей охотой принимать ванны.

Сиамские кошки отличаются необъяснимой любовью к воде. Существует легенда, что сиамские кошки должны были сопровождать принцессу и ее придворных дам во время купания. Они подставляли свой хвост, чтобы принцесса могла надеть на него драгоценные кольца, которые забыла снять.

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