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вторник, 04 августа 2020 09:22

Помогла надпись SOS: моряков спасли с необитаемого острова

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Помогла надпись SOS: моряков спасли с необитаемого острова
На лодке моряков закончилось топливо и они сбились с курса. Фото AUSTRALIAN GOVERNMENT

3 микронезийских моряков, застрявших на небольшом острове в Тихом океане, спасли 2 августа. Они сделали на песке надпись SOS. Спасатели ее заметили.

Моряки исчезли за 3 дня до этого - на их лодке кончилось топливо, и они сбились с курса - сообщили в Вооруженных силах Австралии. Их прибило к острову Пикелот - это примерно 200 км от места, куда они направлялись. Об этом сообщает ВВС Украина.

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Остров очень небольшой - всего 450 м в длину. Надпись SOS с воздуха заметил экипаж австралийского вертолета. Морякам спустили запасы воды и еды. Через несколько часов их забрала микронезийская патрульная лодка. Все спасенные в нормальном состоянии.

15 членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии похитили пираты. Вероятно, это граждане России и Украины. 8 вооруженных человек ворвались на борт корабля и захватили контроль над ним. После этого похитили людей, сообщает портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

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04
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