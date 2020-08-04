Помогла надпись SOS: моряков спасли с необитаемого острова

На лодке моряков закончилось топливо и они сбились с курса. Фото AUSTRALIAN GOVERNMENT

3 микронезийских моряков, застрявших на небольшом острове в Тихом океане, спасли 2 августа. Они сделали на песке надпись SOS. Спасатели ее заметили.

Моряки исчезли за 3 дня до этого - на их лодке кончилось топливо, и они сбились с курса - сообщили в Вооруженных силах Австралии. Их прибило к острову Пикелот - это примерно 200 км от места, куда они направлялись. Об этом сообщает ВВС Украина.

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Остров очень небольшой - всего 450 м в длину. Надпись SOS с воздуха заметил экипаж австралийского вертолета. Морякам спустили запасы воды и еды. Через несколько часов их забрала микронезийская патрульная лодка. Все спасенные в нормальном состоянии.

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