Полярную ночь в Лапландии можно наблюдать онлайн

Северное сияние в Лапландии можно будет наблюдать онлайн. Фото: unian

В селе Хетта, что на севере Финляндии, установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн.

Как солнце перестанет подниматься над Лапландией, можно будет наблюдать с 6 декабря по 6 января, пишет 24tv.

Онлайн трансляция камеры уже запущена. Пока на ней можно увидеть пейзажи тундры на севере Финляндии. С декабря же можно будет увидеть главную улицу села и красочное небо от северного сияния.

В прошлом году трансляцию посмотрели 73 тыс. Человек. Онлайн трансляцию можно посмотреть по ссылке ЗДЕСЬ.

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Фотографы Джиель Свертвайгер и Аэлита Сенвайтитте посетили Арктичномий курорт Какслауттанен в прошлом году. Из него привезли интересные снимки.