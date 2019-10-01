Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики

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Поведение котов часто противоречит законам логики. Что на уме у них, думать бесполезно: эти пушистые сорванцы себе на уме, вытворяют, что и когда им заблагорассудится. Но такое непослушание и тотальное равнодушие к попыткам человека навязать свои правила совсем от этих усачей не отвращает, а заставляет любить их еще больше.

Забавную подборку, которая наглядно подтверждает, что коты живут исключительно по своим правилам и руководствуются только им известными законами логики, подало издание Bright Side.

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Многолетние исследования позволили ответить на вопрос, почему кошки не любят купаться. Среди причин называют "генетический страх" перед водой.