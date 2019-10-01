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вторник, 01 октября 2019 17:59

Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики
21

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Не стоит даже стараться разгадать, чем руководствуются по жизни эти пушистики.
Фото: brightside.me
Не стоит даже стараться разгадать, чем руководствуются по жизни эти пушистики.
Не стоит даже стараться разгадать, чем руководствуются по жизни эти пушистики.
Не стоит даже стараться разгадать, чем руководствуются по жизни эти пушистики.
Не стоит даже стараться разгадать, чем руководствуются по жизни эти пушистики.

Поведение котов часто противоречит законам логики. Что на уме у них, думать бесполезно: эти пушистые сорванцы себе на уме, вытворяют, что и когда им заблагорассудится. Но такое непослушание и тотальное равнодушие к попыткам человека навязать свои правила совсем от этих усачей не отвращает, а заставляет любить их еще больше.

Забавную подборку, которая наглядно подтверждает, что коты живут исключительно по своим правилам и руководствуются только им известными законами логики, подало издание Bright Side.

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Многолетние исследования позволили ответить на вопрос, почему кошки не любят купаться. Среди причин называют "генетический страх" перед водой.

brightside.me
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