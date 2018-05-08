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вторник, 08 мая 2018 16:58

Показали уникальные снимки Киева в эпоху развала советского союза
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Конец 1980-х был для СССР особым время. Для людей он время надежд и время начала конца, о котором большинство советских людей даже не догадывались. Вот и в Киеве все шло своим путем - первомайские демонстрации, уличная торговля, стихийные митинги, пионеры и отдыхающие на Крещатике возле Фонтана.

Эти старые фотографии - уникальная возможность увидеть Киев, каким он был незадолго до развала СССР.

Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
Фото: novosti-n.org

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Испанские фотографы Даниэль Руэда и Анна Дэвис создают необычные геометрические композиции на фоне стен городской архитектуры. Чтобы находить интересные места, много путешествуют. Фотографы живут в Валенсии. Снимками делятся на странице в Instagram. имеют 311 тыс. подписчиков.

Автор: novosti-n.org
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