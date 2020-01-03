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воскресенье, 05 января 2020 23:28

Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
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Животные способны искренне любить. И любовь свою отдают, ничего не прося взамен.
Фото: brightside.me
Животные способны искренне любить. И любовь свою отдают, ничего не прося взамен.
Животные способны искренне любить. И любовь свою отдают, ничего не прося взамен.
Животные способны искренне любить. И любовь свою отдают, ничего не прося взамен.
Животные способны искренне любить. И любовь свою отдают, ничего не прося взамен.

Животные знают, что такое настоящая дружба и самоотверженная любовь. Они способны на сочувствие и поддержку, умеют сопереживать, хранить верность и прощать.

Подборку фотодоказательств наличии у животных способности любить и иметь нежные привязанности, представил портал Bright Side.

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Шестилетний Кот Вито стал звездой сети после того, как вместо задних лап ему поставили протезы. Операцию пушистому сделали после ДТП: одна лапа была практически раскрошена, поэтому ее пришлось сразу ампутировать, вторую врачи пытались спасти, но из-за инфекции сделать этого не удалось. Протезирование прошло успешно — к новым "лапам" Вито привык уже через несколько месяцев.

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