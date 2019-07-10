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среда, 10 июля 2019 23:55

Показали роскошные яхты самых новых моделей
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Состоялось Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов
Фото: PR Batteries
Состоялось Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов
Состоялось Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов
Состоялось Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов
Состоялось Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов

9 июля на набережной ресторана Zafferano произошло Grand Yacht Show в честь презентации новых моделей яхт премиальных брендов.

Яхт-шоу стало первым из серии концептуальных мероприятий клуба High Life, основанного Валерием Захаровым.

Гости презентации окунулись в круизную атмосферу и стали зрителями шоу Dancing Yachts.

Главными героями перфоманса на воде выступили новые модели яхт: Linssen 40 Sedan, Nimbus W9 и Galeon 460 FLY. Еще одним участником презентации стала яхта Princess - воплощение традиций английского судостроения.

Сценой для дефиле яхт выступила акватория живописных разливов Днепра, а набережная загородного комплекса Riviera Zoloche Resort & Spa превратилась в импровизированный партер.

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Гости презентации одними из первых в Украине смогли попасть на борт новинок мирового искусства яхтостроения и ознакомиться с интерьером и оснащением кают.

Специально для гостей мероприятия украинский художник Евгений Лапченко подготовил арт-интерактив по мотивам картины Дэвида Хокни "Большой всплеск" с применением технологии дополненной реальности.

В течение вечера трое молодых киевских художников писали "портреты" главных героев вечеринки - яхт. Каждый из них работал в своем стиле и технике: Наталья Буг использовала для создания картины пастель, Анна Козырева - масло, Евгений Гладенко работал с грандиозными размерами в стиле стрит-арт.

Ведущей мероприятия выступила Полина Логунова, которая также сыграла авторский DJ-set.

Презентовали проект крупнейшего частного судна в мире. Длина яхты - 229 м. Это равна длине 24 автобусов или 2 футбольным полям.

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