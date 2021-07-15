Показали оригинальные идеи для фотосессии с домашним животным

Фото: catpartypetportraits

Жизнь животных не вечна, поэтому хочется сохранить о них как можно больше воспоминаний. Фотография - одно из лучших. Если хочется сделать впечатляющее фото с домашним животным, но никаких интересных идей в голову не приходит - Даниель Спайерз поможет. Мужчина создает оригинальные снимки, которые удивляют красотой и вдохновляют.

Об этом пишет Вoredpanda.

Его работы причудливые и волшебные, шутливые и бессмысленные, а иногда чрезвычайно чувствительные и драматические. Его цель - сфотографировать так, чтобы снимок всегда поднимала настроение и вызывал улыбку, приятные воспоминания. Лучшие идеи для фотографий собраны в нашей галерее.

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Пекинская утка, которую нежно зовут Гертрудой, из США. Пернатая стала известной на просторах интернета благодаря оригинальной прическе, которой ее наградила природа. Поэтому ее сравнивают с Джорджем Вашингтоном, королевой Елизаветой, Альбертом Эйнштейном и многими другими личностями, известными своими волосами.