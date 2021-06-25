Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ

В Киеве обитателей зоопарка спасают от аномальной жары.
В частности, увлажняют вольеры пять-шесть раз в день и организовывают для животных прохладные души, пишет Big Kyiv.
"Летняя жара не пугает жителей Киивзоо, ведь они всегда могут поплавать в бассейне или насладиться прохладным душем", - рассказали в зоопарке.
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Отмечается, что купаться очень любят львы, медведи и тигры. А слону настолько сильно нравится принимать прохладный душ, что он даже пританцовывает.
Также в летних вольерах для животных оборудовали распылители с водой. Жители зоопарка могут освежиться или просто попить воды.
Адская жара "стоит" в Киеве несколько дней. В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 24 июня столбики термометра зафиксировали + 35,5°C. Такой жары в столице не было 97 лет.
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