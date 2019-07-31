 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 423
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1404
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1881
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2718
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 990
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6030
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5761
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1206
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
23
20
20
5
6
Показали очаровательные фото &quot;сладких&quot; парочек животного мира
Показали очаровательные фото "сладких" парочек животного мира
Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого
Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого
Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло
Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло
Отель на Бали предлагает поиграть со щенками в качестве терапии
Отель на Бали предлагает поиграть со щенками в качестве терапии
&quot;С котиком на плечах&quot;: как морские пехотинцы защищают украинскую землю
"С котиком на плечах": как морские пехотинцы защищают украинскую землю
Видео
Все видео
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Попугай охранник: показали, кто заменяет дома собаку
Попугай охранник: показали, кто заменяет дома собаку
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 423
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6030
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2709
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1710
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 18:35

Показали очаровательные фото "сладких" парочек животного мира
23

  Комментировать

Эти фото доказывают, что способность любить животным тоже присуща.
Фото: brightside.me
Эти фото доказывают, что способность любить животным тоже присуща.
Эти фото доказывают, что способность любить животным тоже присуща.
Эти фото доказывают, что способность любить животным тоже присуща.
Эти фото доказывают, что способность любить животным тоже присуща.

Способны ли животные на романтические чувства, остается тайной. Однако точно известно, что братья наши меньшие способны испытывать привязанность друг к другу, искренне беспокоиться о своем "избраннике" и беречь ему верность. Их привязанность может быть даже сильнее, чем между людьми.

Эмоциональные фото, на которых животные запечатлены со своими "вторыми половинками", показал brightside.me.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гламурные цыпочки: показали забавные фото кур в юбках

Ученые обнародовали пение влюбленного кита. Записали "песню" млекопитающего в Беренговом море у юго-западного побережья Аляски. Запись обнародовали.

brightside.me
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали очаровательные фото "сладких" парочек животного мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 62875
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 50087
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 45703
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 23752
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 23262
Животные
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
 Просмотров: 450
Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого
Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого
20
 Просмотров: 7102
Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло
Фотографы показали жизнь сквозь увеличительное стекло
20
 Просмотров: 11367
Отель на Бали предлагает поиграть со щенками в качестве терапии
Отель на Бали предлагает поиграть со щенками в качестве терапии
5
 Просмотров: 612
Телячьи нежности: придумали необычный способ снять стресс
Телячьи нежности: придумали необычный способ снять стресс Просмотров: 405
Больше всего комментируют
27
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
Голосов: 5
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua