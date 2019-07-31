Показали очаровательные фото "сладких" парочек животного мира

Фото: brightside.me

Способны ли животные на романтические чувства, остается тайной. Однако точно известно, что братья наши меньшие способны испытывать привязанность друг к другу, искренне беспокоиться о своем "избраннике" и беречь ему верность. Их привязанность может быть даже сильнее, чем между людьми.

Эмоциональные фото, на которых животные запечатлены со своими "вторыми половинками", показал brightside.me.

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Ученые обнародовали пение влюбленного кита. Записали "песню" млекопитающего в Беренговом море у юго-западного побережья Аляски. Запись обнародовали.