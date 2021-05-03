Показали невероятные снимки Земли из космоса

Американский астронавт Майкл Хопкинс опубликовал в социальной сети несколько снимков Земли, которые он сделал с борта Международной космической станции NASA.

В публикации Хопкинс отметил, что из всех планет в галактике, Земля - его любимая.

Майкл Хопкинс - 336-й астронавт NASA и 536 космонавт мира, который совершил несколько выходов в открытый космос, пробыв там в общей сложности более 12 часов.

26 сентября Майкл Хопкинс стартовал в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-10М" и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-37/38. Вернулся на Землю 11 марта 2014 года. Продолжительность полёта составила 166 суток 06 часов 25 минут. Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 58 минут. 2013 года.

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16 ноября 2020 года стартовал со стартового комплекса LC-39A Космического центра NASA имени Кеннеди на американском частном многоразовом космическом корабле Dragon V2 к МКС по программе основных космических экспедиций МКС-64/65. В настоящее время находится в космическом полёте.

Во время недавнего полета у Юпитера космический зонд Juno от NASA, на высоте 5333 миль, сделал невероятные фотографии супербури на планете. Корабль был отправлен на Юпитер в 2011 году. Главная миссия Juno - это изучение возникновения и эволюции газового гиганта. Космический корабль закончит свою миссию в сентябре 2025 года.