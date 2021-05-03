 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2223
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 684
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3753
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
4
3
7
5
8
Показали невероятные снимки Земли из космоса
Показали невероятные снимки Земли из космоса
NASA опубликовало невероятные фотографии супербури на Юпитере
NASA опубликовало невероятные фотографии супербури на Юпитере
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Видео
Все видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 684
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3753
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 405
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 09:25

Показали невероятные снимки Земли из космоса
4

  Комментировать

Сеимки Земли
Сеимки Земли
Сеимки Земли
Сеимки Земли

Американский астронавт Майкл Хопкинс опубликовал в социальной сети несколько снимков Земли, которые он сделал с борта Международной космической станции NASA.

В публикации Хопкинс отметил, что из всех планет в галактике, Земля - его любимая.

Майкл Хопкинс - 336-й астронавт NASA и 536 космонавт мира, который совершил несколько выходов в открытый космос, пробыв там в общей сложности более 12 часов.

26 сентября Майкл Хопкинс стартовал в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-10М" и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-37/38. Вернулся на Землю 11 марта 2014 года. Продолжительность полёта составила 166 суток 06 часов 25 минут. Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 58 минут. 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телескоп Hubble сфотографировал сотни гигантских галактик

16 ноября 2020 года стартовал со стартового комплекса LC-39A Космического центра NASA имени Кеннеди на американском частном многоразовом космическом корабле Dragon V2 к МКС по программе основных космических экспедиций МКС-64/65. В настоящее время находится в космическом полёте.

Во время недавнего полета у Юпитера космический зонд Juno от NASA, на высоте 5333 миль, сделал невероятные фотографии супербури на планете.

Корабль был отправлен на Юпитер в 2011 году. Главная миссия Juno - это изучение возникновения и эволюции газового гиганта. Космический корабль закончит свою миссию в сентябре 2025 года.

meta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали невероятные снимки Земли из космоса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 24040
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 6498
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5652
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 5166
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5067
Интересно
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий Просмотров: 1323
Церковный праздник 4 мая - что сегодня отмечаем
Церковный праздник 4 мая - что сегодня отмечаем Просмотров: 765
Медики определили самые полезные позы для сна
Медики определили самые полезные позы для сна Просмотров: 1053
NASA опубликовало невероятные фотографии супербури на Юпитере
NASA опубликовало невероятные фотографии супербури на Юпитере
3
 Просмотров: 765
Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай
Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай Просмотров: 3465
Больше всего комментируют
4
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 689
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть