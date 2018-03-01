Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа

Макияж может не лечить раны, но может помочь людям жить с ними. Армянская визажистка Гора Аветисян регулярно дарит макияж женщинам, страдающим раком или суровых заболеваниях кожи. Ее работа не только резко изменить их внешний вид, но и повысить их доверие.

Девушка имеет почти 5 млн подписчиков в Инстаграм и поклонниц по всей Европе.

Gazeta.ua предлагает подборку фото женщин, которые меняются завядкы макияжа.

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Ольга Степанян - фотограф, которая 8 лет показывает красоту женского тела в черно-белых снимках. Моделей для фотосессий приглашает всех возрастов. Она рассказывает, что снимает женщин, потому что они более раскрепощенные. Мужчины не всегда хотят экспериментировать.