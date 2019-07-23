Показали кого запретили ловить в реках

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С 23 июля запрещено в Украине ловить раков. Это нужно для их сохранения и охраны популяции в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы.

Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться. Это зависит от погодных условий.

Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Она длится от нескольких часов до суток. Период формирования и укрепления нового панциря может длиться от одного до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей.

"Малоподвижность и естественная незащищенность раков во время линьки очень привлекает любителей легкой добычи. Поэтому обращаюсь к гражданам с просьбой не пренебрегать данной запретом, ведь от того, как пройдет этот процесс, зависит популяция раков в водоемах Украины", - отметил Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

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После окончания запрета одном лице за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток с применением подсветки.

За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрен штраф от 340 до 680 грн. Кроме того, нарушитель должен оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр незаконно выловленного рака.

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