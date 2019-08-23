Показали, как работают астронавты NASA в открытом космосе

NASA показали, как работают астронавты в открытом космосе. Фото из открытых источников.

22 августа астронавты NASA вышли в открытый космос в рамках проекта Артемида.

Ник Хейг и Эндрю Морган установили на Международной космической станции второй стыковочный адаптер. С помощью него коммерческие космические корабли Boeing и SpaceX смогут доставлять астронавтов на МКС. Таким образом, NASA модернизирует устаревшую систему стыкования, передает сайт агентства NASA.

С помощью новой системы планируют реализовать лунную программу к 2024-го. NASA планирует отправить на спутник мужчину и женщину в рамках подготовки проетка по исследованию человеком Марса.

Видео робот из открытого космоса опубликовали в YouTube.

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NASA официально утвердило миссию к спутнику Юпитера, Европы. Она должна проверить распространенную гипотезу о том, что там может существовать жизнь.