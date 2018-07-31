Показали, как дикие лошади выживают в экстремальных условиях Исландии

Фото: Drew Doggett

Фотограф и кинорежиссер Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием "В королевстве легенд". В своих работах он показал невероятную красоту природы и диких лошадей в Исландии.

"Во многом меня привлекала Исландия через мою заинтересованность приключениями, которую я имел с тех пор, как был ребенком. "Двадцать тысяч лье под водой" Жюля Верна была одной из многих книг, которые я перечитывал", - рассказал фотограф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преодолевая гравитацию: показали удачные случайные фото

Свои двухнедельные съемки среди снегов Исландии Доггет планировал несколько месяцев.

"Кроме задачи документирования животных, непредсказуемость погоды в Исландии была важнейшим аспектом создания этой серии. Я должен был использовать все возможности, чтобы сделать наилучшие снимки перед тем, как начинался дождь или ветер. Потому что тогда нужно было обязательно искать убежище", - пояснил Дрю Доггет.

Автор: Drew Doggett Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»

Автор: Drew Doggett Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»

Французский фотограф Винсент Флоурет и его золотистый ретривер Макс на снимках повторили известные сценические образы Мадонны. Необычный проект, вместе с собакой в главной роли, назвали Maxdonna.