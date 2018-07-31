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вторник, 31 июля 2018 22:46

Показали, как дикие лошади выживают в экстремальных условиях Исландии
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Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Фото: Drew Doggett
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»

Фотограф и кинорежиссер Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием "В королевстве легенд". В своих работах он показал невероятную красоту природы и диких лошадей в Исландии.

"Во многом меня привлекала Исландия через мою заинтересованность приключениями, которую я имел с тех пор, как был ребенком. "Двадцать тысяч лье под водой" Жюля Верна была одной из многих книг, которые я перечитывал", - рассказал фотограф.

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Свои двухнедельные съемки среди снегов Исландии Доггет планировал несколько месяцев.

"Кроме задачи документирования животных, непредсказуемость погоды в Исландии была важнейшим аспектом создания этой серии. Я должен был использовать все возможности, чтобы сделать наилучшие снимки перед тем, как начинался дождь или ветер. Потому что тогда нужно было обязательно искать убежище", - пояснил Дрю Доггет.

Автор: Drew Doggett
  Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Автор: Drew Doggett
  Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»
Дрю Доггет из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием «В королевстве легенд»

Французский фотограф Винсент Флоурет и его золотистый ретривер Макс на снимках повторили известные сценические образы Мадонны. Необычный проект, вместе с собакой в главной роли, назвали Maxdonna.

boredpanda
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